COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер вторника

COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер вторника

Сегодня в Молдове выявили 1483 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения.

За сутки было сделано 8 432 теста. 3 новых случая “завезли” из Франции, России и Румынии.

213 ковид-пациентов находятся в больницах в тяжёлом состоянии, 32 подключены к ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 348 588 случаев коронавируса. Вылечились 327 369 человек (+1378 за сутки), скончались 8 193.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md