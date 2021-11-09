COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер вторника

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Сегодня в Молдове выявили 1483 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения.

За сутки было сделано 8 432 теста. 3 новых случая “завезли” из Франции, России и Румынии.

213 ковид-пациентов находятся в больницах в тяжёлом состоянии, 32 подключены к ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 348 588 случаев коронавируса. Вылечились 327 369 человек (+1378 за сутки), скончались 8 193.

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