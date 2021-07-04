COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

4 июля в Молдове выявили 39 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3086 тестов. Один новый случай был завезён из России.

21 новый случай был зарегистрирован в Приднестровье, 5 – в Кишинёве.

За всё время пандемии в Молдове выявили 256970 случаев коронавируса. Вылечились 249936 человек, скончались 6196. Активными остаются 838 случаев заболевания.

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