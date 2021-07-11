COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер воскресенья

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Сегодня, 11 июля, в Молдове выявили 48 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 3 109 тестов. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Все случаи местные. 33 новых случая выявлены в Приднестровье, 5 в Кишинёве. Остальные представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове выявили 257 467 случаев коронавируса. Вылечились 250 447 человек (+63), скончались 6 209 (+1).

Активными остаются 811 случаев коронавируса.

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