COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер субботы

0

Сегодня, 27 ноября, в Молдове выявили 498 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Минздраве.

За сутки было сделано 5046 тестов. Два новых случая были “завезены”, остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 362 326 случаев заболевания. Вылечились 346 067 человек (+841), скончались 9054.

В больницах находятся 1320 человек, из них – 152 в крайне тяжёлом состоянии, 28 подключены к аппаратам ИВЛ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.