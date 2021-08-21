COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер субботы

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21 августа в Молдове выявили 376 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 6 560 тестов.

Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты. 8 новых случаев “завезли”: 4 из Турции, 2 из Румынии, по 1 из Италии и Украины.

В Кишинёве выявили 93 новых случая COVID-19, в Приднестровье – 61, в Кагуле – 47. Остальные случаи представлены на графике ниже.

31 ковид-пациент находится в больницах в тяжёлом состоянии.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 264 283 случая коронавируса. Вылечились 255 088 человек (+227 за сутки), скончались 6 356 (+10 за сутки). Активными остаются 2 839 случаев заболевания.

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