COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер субботы

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Сегодня в Молдове выявили 122 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

За сутки было сделано 5603 теста. 7 новых случаев “завезены”: по 2 из Румынии, Германии и Турции, один из Испании.

В Приднестровье выявили 47 новых случаев коронавируса. В Кагуле и Кишинёве – по 23. Остальные представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 259478 случаев коронавируса. Вылечились 252051 человек (+84), скончались 6255 (ни одного нового летального исхода за сутки).

Активными остаются 1172 случая заболевания.

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