COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер субботы

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13 марта в Молдове был подтвержден 1 801 новый случай коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 5 282 теста, в том числе 4 833 – впервые. 8 новых случаев были “завезены”.

Ещё 1 189 человек выздоровели за сегодня. На домашнем лечении находятся 10 303 пациента.

За всё время пандемии в Молдове выявили 203 710 случаев коронавируса. Вылечились 177 339 человек, скончались 4 294.

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