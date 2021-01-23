COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер субботы

0

Сегодня, 23 января, в Молдове было подтверждено 635 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3 089 тестов, в том числе – 2 866 впервые. 5 новых случаев были “завезены” в страну.

За всё время пандемии в Молдове зарегистрировали 155 937 случаев коронавируса. Вылечились 146 406 человек, скончались 3 347. Активными остаются 6 184 случая.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.