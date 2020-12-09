COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер среды

COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер среды

9 декабря в Молдове было подтверждено 1 766 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 4 315 тестов, в том числе 3 836 – впервые. 5 новых случаев были “завезены” в страну.

Вылечились ещё 1 408 человек, а всего – 103 973. Зарегистрирован 21 летальный исход, а всего – 2 481.

За всё время пандемии в Молдове было подтверждено 120 970 случаев коронавируса. Активными остаются 14 516 случаев.

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