COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер среды

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Сегодня, 24 ноября, в Молдове выявили 860 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 7160 тестов.

Информацию представили в Минздраве. 7 новых случаев были “завезены”, остальные местные.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 360261 случай коронавируса. Вылечились 343 383 человека (+1027), скончались 8950 (+35).

В тяжёлом состоянии в больницах находятся 163 человека, 22 подключены к аппаратам ИВЛ.

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