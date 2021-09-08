COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер среды

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8 сентября в Молдове выявили 790 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 5 820 тестов.

Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты. 20 новых случаев “завезли” из-за рубежа: по 4 из Румынии и Турции, по 2 из Италии, Англии и Украины, по 1 из Германии, Болгарии, Чехии, Швеции, Финляндии, России.

В Кишинёве выявили 297 новых случаев COVID-19, в Приднестровье – 90, в Бельцах – 69. Остальные случаи представлены на графике ниже.

95 ковид-пациентов находятся в больницах в тяжёлом состоянии, 8 подключены к ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 272 325 случаев коронавируса. Вылечились 260 508 человек (+531 за сутки), скончались 6 466 (+11 за сутки). Активными остаются 5 351 случай заболевания.

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