COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер среды

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Сегодня, 11 августа, в Молдове выявили 256 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Минздраве.

За сутки было сделано 7 703 теста. 13 новых случаев были “завезены”. 83 новых случая выявили в Кишинёве, 44 – в Приднестровье. Остальные представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове выявили 261 256 случаев коронавируса. Вылечились 253 310 человек (+167 за сутки), скончались 6 295 (+4 за сутки).

Активными остаются 1 651 случай заболевания. 450 пациентов находятся в больницах, в том числе 66 – в крайне тяжёлом состоянии.

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