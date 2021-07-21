COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер среды

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Сегодня, 21 июля, в Молдове выявили 141 новый случай коронавируса. За сутки было сделано 5 565 тестов.

Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

2 новых случая были “завезены”. 56 новых случаев выявлены в Приднестровье, 19 в Кагуле, 14 в Окнице. Остальные представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 258 237 случаев коронавируса. Вылечились 251 125 человек (+ 92 за сутки), скончались 6 232 (+3 за сутки). Активными остаются 880 случаев коронавируса.

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