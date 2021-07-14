COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер среды

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14 июля в Молдове выявили 90 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 5 423 теста.

Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Приднестровье – 36. Остальные представлены на графике ниже.

7 новых случаев “завезли” из России и Нидерландов. В больницах находятся 227 пациентов с коронавирусом, а на дому лечатся 561 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 257 678 случаев коронавируса. Вылечились 250 628 человек, скончались 6 217. Активными остаются 833 случая коронавируса.

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