COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер среды

COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер среды

7 апреля в Молдове было подтверждено 1 155 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 5 596 тестов, в том числе 1 254 экспресс-теста. 6 новых случаев были “завезены”.

Ещё 1 105 человек выздоровели за сегодня, а скончались – 44. К аппаратам ИВЛ подключены 54 заболевших.

За всё время пандемии в Молдове выявили 237 718 случаев коронавируса. Вылечились 218 711 человек, скончались 5 268. Активными остаются 13 739 случаев.

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