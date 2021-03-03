COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер среды

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Сегодня, 3 марта, в Молдове было выявлено 1 550 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 4 548 тестов, в том числе 4 200 – впервые. 6 новых случаев были “завезены”.

За всё время пандемии в Молдове выявили 189 397 случаев коронавируса. Вылечились 168 143 человека, скончались 4 026.

Активными остаются 17 228 случаев заболевания.

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