COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер среды

0

Сегодня в Молдове был подтверждён 1 301 новый случай коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3 252 теста, в том числе 2 931 – впервые. 2 случая были “завезены”.

За всё время пандемии в Молдове выявили 172 815 случаев коронавируса. За последние сутки вылечились ещё 720 человек, а всего – 159 339. Скончались 3 697 пациентов.

Активными остаются 9 779 случаев коронавируса.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.