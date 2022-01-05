COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер среды

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Сегодня в стране выявили 706 новых случаев коронавируса. За сутки сделали 10 992 теста.

Информацию представили в Минздраве. 43 новых случая были “завезены”, остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове выявили 378 202 случая коронавируса. Вылечились 363 421 человек (+296). Скончались 10 328 (+9).

В больницах находятся 745 пациентов. 108 заболевших в крайне тяжёлом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому проходят лечение 2 029 человек.

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