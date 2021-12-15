COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер среды

COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер среды

Сегодня, 15 декабря, в Молдове выявили 492 новых случая коронавируса. За сутки было сделано 8 164 теста.

Информацию представили в Минздраве. 2 новых случая были “завезены” из Германии, по 1 из Чехии, Польши, России. Остальные местные.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 370 951 случай заболевания. Вылечились 356 077 человек (+630), скончались 9 434 (+20).

В больницах от коронавируса лечатся 1 061 человек. 157 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 37 подключены к аппаратам ИВЛ.

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