COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер понедельника

COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер понедельника

Сегодня, 2 ноября, в Молдове было подтверждено 195 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 1 054 теста, в том числе 936 – впервые. 2 случая “завезены”: из Италии и Египта.

За всё время пандемии в нашей стране было выявлено 76 777 случаев коронавируса. Вылечились 56 875 человек, 1 818 скончались.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md