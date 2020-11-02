COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер понедельника

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Сегодня, 2 ноября, в Молдове было подтверждено 195 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 1 054 теста, в том числе 936 – впервые. 2 случая “завезены”: из Италии и Египта.

За всё время пандемии в нашей стране было выявлено 76 777 случаев коронавируса. Вылечились 56 875 человек, 1 818 скончались.

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