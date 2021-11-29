COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер понедельника

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Сегодня в Молдове выявили 677 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 5 039 тестов.

Информацию представили в Минздраве. 4 новых случая были “завезены”: 3 из Италии, 1 из Болгарии.

В больницах находятся 1491 человек, из них 181 в тяжёлом состоянии, 25 на ИВЛ. На дому лечатся 4 324 гражданина.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 363 110 случаев коронавируса. Вылечились 347 118 человек (+489), скончались 9 090 (+21).

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