COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер понедельника

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Сегодня в Молдове выявили 1294 случая коронавируса. За сутки было сделано 6865 тестов.

Информацию представили в Минздраве. 10 новых случаев были “завезены”.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 329294 случая коронавируса. Вылечились 307464 человека (+1195), скончались 7535 (+38).

В больницах в крайне тяжёлом состоянии находятся 228 человек, 33 подключены к аппаратам ИВЛ. Активными остаются 14295 случаев.

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