COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер понедельника

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Сегодня, 18 октября, в Молдове выявили 1370 новых случаев коронавируса. Выполнено 5874 теста.

Информацию представили в Минздраве. 9 новых случаев “завезены” из-за рубежа.

На сегодняшний день госпитализированы 2 552 пациента с коронавирусом, из которых 235 в тяжёлом состоянии.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 317 899 случаев коронавируса. Вылечились 297 796 человек (+1219), скончались 7 273.

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