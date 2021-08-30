COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер понедельника

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Сегодня в Молдове выявили 216 новых случаев коронавируса. 189 из них – среди невакцинированных граждан. За сутки было сделано 3 276 тестов.

Информацию представили в Министерстве здравоохранения. 7 новых случаев были “завезены”: по 2 из Англии и Турции, по 1 из Франции, Италии, Украины.

В Приднестровье 48 новых заболевших, в Кагуле – 26, в Кишинёве – 24. Остальные представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове выявили 267 204 случая коронавируса. Вылечились 257 256 человек (+142 за сутки), скончались 6 397 (+3 за сутки). Активными остаются 3 551 случай заболевания.

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