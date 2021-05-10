COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер понедельника

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Сегодня в Молдове выявили 49 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 1123 теста, в том числе 328 экспресс-тестов. Все новые случаи местные.

Госпитализированы 1401 человек. В крайне тяжёлом состоянии находятся 170 пациентов. 25 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове выявили 252798 случаев коронавируса. Вылечились 243731 человек. Скончались 5958 заболевших.

Активными остаются 3109 случаев коронавируса.

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