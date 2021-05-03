COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер понедельника

0

Сегодня, 3 мая, в Молдове выявили 43 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 620 тестов, в том числе 177 экспресс-тестов. Все новые случаи местные.

В крайне тяжёлом состоянии находятся 199 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 28 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 251378 случаев коронавируса. Вылечились 241216 человек, скончались 5850.

Активными остаются 4108 случаев коронавируса.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.