COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер понедельника

COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер понедельника

7 декабря в Молдове было подтверждено 1 130 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 2 163 теста, в том числе 1 934 – впервые. 1 новый случай был “завезён” из Румынии.

За сутки вылечились ещё 694 человека, а всего – 101 938. На дому с лёгкими формами COVID-19 лечатся 8 119 человек.

За всё время пандемии в Молдове было подтверждено 117 495 случаев коронавируса. Скончались 2 438 пациентов.

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