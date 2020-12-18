COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер пятницы

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Сегодня в Молдове был подтверждён 1 441 новый случай коронавируса. За сутки сделано 3 569 тестов, в том числе 3 254 – впервые.

Ещё 1 382 человека вылечились от COVID-19. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

8 случаев были “завезены” в страну: из Украины (2), Румынии (3), Германии (2), Чехии (1). Лечение на дому проходят 8 473 человека.

За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 133 360 человек. 115 612 пациентов вылечились, 2 700 скончались.

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