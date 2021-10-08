COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер пятницы

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Сегодня, 8 октября, в Молдове выявили 1470 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 9386 тестов. Информацию представили в Минздраве.

16 новых случаев были “завезены”, остальные – местные. В Приднестровье 412 заболевших за сутки, в Кишинёве – 387.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 304678 случаев коронавируса. Вылечились 286951 человек (+1199 за сутки), скончались 6979 (+25).

Активными остаются 10748 случаев заболевания.

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