COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер пятницы

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Сегодня в Молдове выявили 407 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 7 340 тестов.

Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты. 20 новых случаев “завезли” из-за рубежа.

В Кишинёве выявили 92 новых случая COVID-19, в Приднестровье – 41, в Яловенах – 21. Остальные случаи представлены на графике ниже.

465 ковид-пациентов находятся в больницах. 44 – в тяжёлом состоянии, 7 подключены к ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 263 907 случаев коронавируса. Вылечились 254 861 человек (+212 за сутки), скончались 6 346 (+8 за сутки). Активными остаются 2 700 случаев заболевания.

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