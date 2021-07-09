COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер пятницы

COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер пятницы

Сегодня в Молдове выявили 71 новый случай коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 5 295 тестов, в том числе 1 100 экспресс-тестов. 4 новых случая были “завезены”: 2 из Великобритании, 2 из России.

29 новых случаев выявлены в Приднестровье, 7 в Кишинёве. Остальные представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове выявили 257 343 случая коронавируса. Вылечились за сегодня 87 человек, всего – 250 307, скончались 6 207 (+2). Активными остаются 829 случаев коронавируса.

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