COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер пятницы

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2 июля в Молдове выявили 54 новых случая коронавируса. За сутки было сделано 5 602 теста.

Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

20 новых случаев было зарегистрировано в Приднестровье, 7 – в Штефан-Водэ и 5 в Кагуле. Остальные представлены на графике ниже.

1 новый случай был завезён из Великобритании, 1 из России. За всё время пандемии в Молдове выявили 256 870 случаев коронавируса. Вылечились 249 825 человек (+51 за сутки). Скончавшихся за сегодня нет.

Активными остаются 851 случай заболевания. В больницах находятся 198 пациентов с коронавирусом, 43 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Остальные лечатся на дому.

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