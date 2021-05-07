COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер пятницы

COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер пятницы

Сегодня, 7 мая, в Молдове выявили 260 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

5 случаев были завезены. За сутки было сделано 5 222 теста, в том числе 1335 экспресс-тестов на антиген к коронавирусу.

За всё время пандемии в Молдове выявили 252413 случаев коронавируса. За сегодня вылечились ещё 433 человека, а всего – 242 796. Скончались 5929 пациентов.

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