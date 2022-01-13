COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер четверга

COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер четверга

Сегодня, 13 января, в Молдове выявили 1 503 новых случая коронавируса. За сутки было сделано 11 009 тестов.

Информацию представили в Минздраве. 41 новый случай был “завезён”, остальные местные.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 385 047 случаев коронавируса. Вылечились 365 861 человек (+331), скончались 10 416 (+10).

В больницах на лечении находятся 1 013 человек. 142 из них – в тяжёлом состоянии, 18 – на ИВЛ.

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