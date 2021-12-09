COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер четверга

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Сегодня в Молдове выявили 549 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Минздраве.

За сутки было сделано 6879 тестов. 4 новых случая были “завезены”: 2 из Франции, по 1 из Германии и Англии.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 368497 случаев заболевания. Вылечились 353011 человек (+533), скончались 9315 (+22).

В больницах находятся 1303 человека, из них 182 – в крайне тяжёлом состоянии, 44 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому проходят лечение 3143 пациента.

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