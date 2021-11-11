COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер четверга

COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер четверга

Сегодня, 11 ноября, в Молдове выявили 1111 случаев коронавируса. За сутки было сделано 7744 теста.

Информацию представили в Минздраве. 7 новых случаев были “завезены”: 3 из Италии, по одному из Германии, Румынии, Франции и России.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 350697 случаев коронавируса. Вылечились 329912 человек (+1218), всего скончались 8323 (+70).

В больницах находятся 2698 человек. 285 – в крайне тяжёлом состоянии, 57 подключены к аппаратам ИВЛ.

Активными остаются 12444 случая.

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