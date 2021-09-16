COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер четверга

COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер четверга

Сегодня, 16 сентября, в Молдове выявили 1289 новых случаев коронавируса. 1053 человека не были вакцинированы.

За сутки сделали 11056 тестов. Информацию представили в Минздраве.

В Кишинёве 473 новых заболевших, в Приднестровье – 159, в Бельцах – 80. 13 новых случаев были “завезены”, остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове выявили 279143 случая коронавируса. Вылечились 265144 человека. Скончались 6569.

Активными остаются 7430 случаев. 131 человек в крайне тяжёлом состоянии, 11 подключены к аппаратам ИВЛ.

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