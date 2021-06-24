COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер четверга

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24 июня в Молдове выявили 63 случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

3 случая были “завезены” из России. Всего за сегодня сделали 5 529 тестов, из которых 1 380 – экспресс-тесты.

За всё время пандемии в Молдове зарегистрировали 256 387 случаев COVID-19. В больницах остаются 177 пациентов, на домашнем лечении находятся 627 человек.

За последние 24 часа вылечились 69 пациентов, а всего – 249 381. С начала пандемии скончались 6 180 пациентов (+2 за сутки).

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