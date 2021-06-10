COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер четверга

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10 июня в Молдове выявили 60 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 4 946 тестов, в том числе 1 202 экспресс-теста на антиген к коронавирусу. 2 новых случая были “завезены” из России и Италии.

По состоянию на сегодня, в больницах лечится 201 пациент, в том числе 14 пациентов на ИВЛ. На дому проходят лечение 687 граждан.

За всё время пандемии в Молдове выявили 255 661 случай коронавируса. Вылечились 248 384 человека, скончались 6 147.

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