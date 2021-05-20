COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер четверга

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Сегодня, 20 мая, в Молдове выявили 166 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 3 748 тестов, в том числе 1 204 экспресс-теста на антиген к коронавирусу.

Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 3 новых случая были “завезены” из Польши, Румынии, Турции.

В медучреждениях находятся 818 пациентов с подтверждённым диагнозом, 109 из них – в тяжёлом состоянии, а 19 на ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове выявили 254 379 случаев коронавируса. Вылечились 245 803 человека, скончались 6 061.

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