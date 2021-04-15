COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер четверга

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Сегодня в Молдове было выявлено 812 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 5 706 тестов, из них 1 633 – экспресс-теста. 1 новый случай был “завезён” из Румынии.

За всё время пандемии в Молдове выявили 244 177 случаев коронавируса. Всего вылечились 227 569 человек, скончались 5 493.

На сегодняшний день 290 пациентов находятся в больницах в тяжёлом состоянии, 52 пациента на ИВЛ. На дому проходят лечение 5 798 человек.

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