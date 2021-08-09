COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер 9 августа

COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер 9 августа

Сегодня в республике выявили 177 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 4 400 тестов.

Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 18 случаев COVID-19 “завезли”: из-за рубежа.

В Приднестровье выявили 28 новых случаев коронавируса, в Кишинёве – 24, в Единцах – 20. Остальные представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 260 807 случаев заболевания. Вылечились 253 005 человек (+97 за сутки). Скончались 6 286 (+4 за сутки). Активными остаются 1 516 случаев заболевания.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md