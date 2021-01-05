COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер 5 января

COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер 5 января

Сегодня в Молдове было зарегистрировано 612 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 2 965 тестов, из которых 2 576 – впервые. 9 случаев были “завезены”: 3 из Германии, по 2 из Великобритании и Румынии, по одному из Греции и Израиля.

На домашнем лечении с лёгкими формами COVID-19 находятся 5 849 человек. Более 27 000 – под наблюдением.

За всё время пандемии в Молдове выявили 146 921 случай коронавируса. Вылечились ещё 730 человек, а всего – 134 751. Скончались 3 070 граждан.

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