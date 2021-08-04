COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер 4 августа

COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер 4 августа

Сегодня в Молдове выявили 196 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 4 438 тестов.

Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 12 случаев “завезли” из-за рубежа: 3 из Италии, по 2 из Англии, России и Турции, по одному из Бельгии, Германии, Украины.

За последние 24 часа в Приднестровье выявили 45 новых случаев COVID-19, в Кишинёве – 40, в Кагуле – 29. Остальные представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 260 024 случая заболевания. Вылечились 252 421 человек (+138 за сутки). Скончались 6 266 (+5 за сутки). Активными остаются 1 337 случаев заболевания.

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