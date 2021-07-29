COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер 29 июля

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Сегодня в Молдове выявили 184 новых случая коронавируса. За сутки было сделано 5672 теста.

26 новых случаев были “завезены: 5 из Испании, 4 из Италии, по 3 из Великобритании и Турции, по 2 из Румынии, России и Украины, по одному из Бельгии, Дании, Франции, Германии и Ирландии.

За всё время пандемии в Молдове выявили 259202 случая коронавируса. Вылечились 251850 человек (+109). Скончались 6253 (+3).

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