COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер 29 декабря

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Сегодня в Молдове выявили 293 новых случая коронавируса. За сутки сделали 6687 тестов.

Информацию представили в Минздраве. 8 новых случаев были “завезены”, остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове выявили 375 358 случаев коронавируса. Вылечились 361 724 человека (+399). Скончались 9 667 (+22).

В больницах находятся 747 пациентов. 122 заболевших в крайне тяжёлом состоянии, 23 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому проходят лечение 1861 человек.

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