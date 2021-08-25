COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер 25 августа

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Сегодня в Молдове выявили 559 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 6260 тестов. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

11 новых случаев “завезли”. В Кишинёве выявили 160 новых случаев коронавируса, в Приднестровье – 72 случая, в Бельцах – 40.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 265 817 случаев коронавируса. Вылечились 255991 человек (+267 за сутки), скончались 6380 (+6 за сутки). Активными остаются 3446 случаев заболевания.

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