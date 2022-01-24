COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер 24 января

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Сегодня в Молдове выявили 2834 новых случая коронавируса. За сутки сделали 10 976 тестов.

Информацию представили в Минздраве. 15 новых случаев были “завезены”, остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове выявили 412 231 случай коронавируса. Вылечились 371 836 человек (+843). Скончались 10 542 (+20).

В больницах находятся 2 219 пациентов. 181 заболевший в крайне тяжёлом состоянии, 123 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому проходят лечение более 15 тысяч человек.

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