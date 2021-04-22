COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер 22 апреля

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Сегодня в Молдове выявили 618 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 5649 тестов, в том числе 1618 экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. Три новых случая были “завезены”: по одному из России, США и Румыни .

За всё время пандемии в Молдове выявили 248 009 случаев коронавируса. Вылечились 235 054 человека, скончались 5668.

Активными остаются 7287 случаев заболевания.

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