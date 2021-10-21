COVID-19 в Молдове: ситуация на вечер 21 октября

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Сегодня в Молдове выявили 1 787 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения.

За сутки было сделано 9 264 теста. 8 новых случаев “завезли” из-за рубежа: 4 из Франции, по 1 из Великобритании, Германии, Италии, Украины.

В Приднестровье за сегодня 581 заболевший, в Кишинёве – 466. 251 ковид-пациент находится в больницах в тяжёлом состоянии, 34 подключены к ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 323 469 случаев коронавируса. Вылечились 302 147 человек (+1450 за сутки), скончались 7 386 (+40 за сутки). Активны 13 936 случаев.

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